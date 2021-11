Lichaam van coronadode voor livepubliek gedissecteerd in balzaal van hotel, familie wist van niets

Het lichaam van een 98-jarige overleden coronapatiënt werd voor de ogen van een betalend livepubliek gedissecteerd in een balzaal van een hotel in Portland, in de Amerikaanse staat Oregon, en dat zonder medeweten van de familie van de overledene. Dat melden Amerikaanse media.Na het overlijden van WOII-veteraan David Saunders in augustus van dit jaar werd zijn lichaam gedoneerd aan de wetenschap. De familie van Saunders had wellicht nooit gedacht dat het stoffelijk overschot van hun dierbare als publiekstrekker gebruikt zou worden. De familie vernam dat het lichaam publiekelijk gedissecteerd werd in het kader van een evenement in het Portland Marriott hotel op 17 oktober. Toeschouwers moesten 500 dollar betalen om de dissectie bij te wonen.Volgens begrafenisondernemer Mike Clark werd het lichaam van Saunders overgedragen aan een privébedrijf uit Las Vegas, genaamd Med Ed Labs, met de bedoeling om het te gebruiken als studieobject. Death Science, een groep die volgens hun website «wetenschappelijke informatie verstrekt die gerelateerd is aan de dood» en op TikTok ruim een miljoen volgers heeft, organiseerde vervolgens een openbare dissectie. Op de eventpagina stond te lezen dat «de medische professionals van Death Science de gasten zullen begeleiden doorheen de dissectie en hen een blik van nabij zouden geven op het lijk».Een medewerker van Med Ed Labs vertelde aan lokale nieuwszender KING 5 News dat het bedrijf het lichaam van Saunders had verkocht aan Death Science-oprichter Jeremy Ciliberto. Med Ed Labs zou op de hoogte geweest zijn van de plannen van Death Science om het lichaam publiekelijk te dissecteren. Clark reageerde verbolgen op dat nieuws van de openbare dissectie en verbrak inmiddels de samenwerking met Med Ed Labs. «Het stemt me diepbedroefd dat deze heer niet met de waardigheid en het respect behandeld werd dat hij verdiende», verklaarde Clark. «Noch Saunders zelf noch zijn familie hadden ooit gedacht dat er zoiets zou kunnen gebeuren met zijn lichaam.»