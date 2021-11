Uitvaartverzorger opgepakt voor mishandelen persfotograaf

De politie heeft een 58-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg aangehouden op verdenking van mishandeling van een persfotograaf. De fotograaf was voor De Gooi en Eemlander aan het werk. De krant meldt dat hij werd mishandeld bij een uitvaartcentrum door een uitvaartverzorger. De journalistenvakbond NVJ zegt de zaak hoog op te nemen.



Fotograaf Caspar Huurdeman was naar het uitvaartcentrum aan de Hooistreep in Bunschoten gegaan voor de herdenking van een van de twee jonge Bunschoters die afgelopen weekeinde om het leven kwamen. Vanaf de openbare weg maakte hij foto's van de vele belangstellenden.



Tegen De Gooi en Eemlander zegt Huurdeman dat de uitvaartverzorger de camera hardhandig afpakte en hem daarbij half zou hebben verstikt. De man werd al snel door de politie aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord. Ook de fotoapparatuur werd gevonden en weer teruggegeven aan de persfotograaf.



De journalistenvakbond NVJ neemt de zaak zeer hoog op. "Wij nemen alle incidenten tegen journalisten uiterst serieus", zegt Paul Teixeira namens de vakbond. "We zien een zorgwekkende stijgende tendens van geweld en bedreigingen tegen journalisten. Triest."

Reacties

07-11-2021 12:08:21 omabep

Wist die uitvaartverzorger dat het een fotograaf was? Hij was tenslotte buiten het terrein aan het filmen, de man kan gedacht hebben aan de privacy van de afscheidnemers.



Oké, hij had nooit hardhandig mogen worden. Ik hoop dat we te horen krijgen waarom hij de fotograaf heeft aangevallen, want zoiets doet hij toch niet zomaar.

07-11-2021 13:46:27 Emmo

@omabep :

de man kan gedacht hebben aan de privacy van de afscheidnemers. Quotede man kan gedacht hebben aan de privacy van de afscheidnemers.



Quote:

We zien een zorgwekkende stijgende tendens van geweld en bedreigingen tegen journalisten. Mogelijk is een beetje hand in eigen boezem steken ook aan de orde. Ook als journalist kun je je niet álles veroorloven. Daar heb ik ook zo'n idee van.Mogelijk is een beetje hand in eigen boezem steken ook aan de orde. Ook als journalist kun je je niet álles veroorloven.

07-11-2021 14:26:18 Mamsie

Quote:

"We zien een zorgwekkende stijgende tendens van geweld en bedreigingen tegen journalisten



Er schijnt ook een zorgwekkende stijgende tendens te zijn van opdringerigheid en brutaliteit van journalisten.

Of dat hier ook het geval was kan ik uiteraard niet beoordelen.

We lezen hier maar weer eens één kant van het verhaal. Er schijnt ook een zorgwekkende stijgende tendens te zijn van opdringerigheid en brutaliteitjournalisten.Of dat hier ook het geval was kan ik uiteraard niet beoordelen.We lezen hier maar weer eens één kant van het verhaal.

