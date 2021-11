Lichaam van man (30) verslonden door piranha’s nadat hij in water springt op vlucht voor bijen

In de Amazonerivier in de Braziliaanse staat Minas Gerais is het verminkte lichaam van een 30-jarige man aangetroffen. De man was aan het vissen met vrienden toen hij werd aangevallen door bijen. In een poging om te vluchten, sprong hij het water in, maar daar kwam hij niet meer levend uit.



Twee andere mannen wisten wel uit het meer te komen, maar hun vriend was verdwenen. De brandweer werd ingeschakeld. Het lichaam van de man werd uiteindelijk afgelopen weekend gevonden. Lokale autoriteiten zagen meteen dat het lichaam was verminkt door piranha’s. Volgens Braziliaanse media hadden de vleesetende vissen “verschillende delen van het lichaam en gezicht hadden opengescheurd”.



Het is niet helemaal duidelijk of de man is gestorven als gevolg van verdrinking of door een aanval van de piranha’s, maar volgens de brandweer werd het lichaam ontdekt in een positie die gebruikelijk is bij verdrinking.



In de Amazone leven ongeveer 30 soorten piranha’s. Volgens de BBC zijn aanvallen door die vissen op mensen “uiterst zeldzaam”.

