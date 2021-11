Na 105 jaar is station Maastricht eindelijk feestelijk geopend

Een feestelijk moment op station Maastricht. Het station werd officieel geopend, 105 jaar nadat het volledig in gebruik werd genomen. Waarom is zo'n feestelijke opening na al die jaren nog nodig?



De bouw van het stationsgebouw werd afgerond midden in de Eerste Wereldoorlog. "Niet echt een moment om een feestelijke opening te organiseren. Het is dus niet formeel geopend, maar gewoon in gebruik genomen", vertelt stationsmanager Ger Pagters.



De stationsmanager had daar in eerste instantie geen flauw idee van. Het balletje ging rollen toen de gemeente Maastricht de NS daarover informeerde. "Dit station verdient een opening en dit is het moment om dat in te halen", aldus Pagters. Het station is de afgelopen twee jaar namelijk gerestaureerd en die werkzaamheden zijn nu afgerond.



"Qua onderhoud is het al die tijd goed bijgehouden, maar we waren eraan toe om het gebouw weer allure te geven", zegt de stationsmanager over de restauratie. En daar kunnen reizigers zeker wat van merken. "Als je de stationshal binnenloopt merk je dat de verlichting beter is en dat de historische elementen nu goed zichtbaar zijn." Zo zijn een originele, monumentale fontein, een oude stationsklok en een enorme wandschildering weer te zien.



Na 105 jaar is dan eindelijk de stationssleutel symbolisch overhandigd. Zo'n moment is belangrijk, zegt monumentexpert Wijnand de Radder. "Een reden is het behoud van het erfgoed, dat wordt steeds belangrijker", aldus De Radder. "Een andere reden is om het terug te geven aan de gewone burger, om jong en oud erbij te betrekken."



Het komt ook vaker voor dat monumenten na restauraties zo'n opening krijgen. "Het pand heeft historisch of maatschappelijk een bepaalde waarde en op dat moment kan dat zichtbaar gemaakt worden."

Reacties

05-11-2021 18:45:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.604

OTindex: 27.643

Beter laat dan nooit.

05-11-2021 19:18:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.929

OTindex: 79.819

Quote:

Het is dus niet formeel geopend, maar gewoon in gebruik genomen en het heeft 105 jaar goed gefunctioneerd.

Maar ach, elk excuus is goed voor een feestje.... en het heeft 105 jaar goed gefunctioneerd.Maar ach, elk excuus is goed voor een feestje....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: