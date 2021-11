Zwolse gynaecoloog verwekte zeker 47 donorkinderen met eigen sperma

Een gynaecoloog die in Zwolle werkte, heeft minstens 47 kinderen verwekt met zijn eigen sperma in plaats van dat van donoren. Maar het werkelijke aantal kan hoger liggen. Dat concludeert een commissie die onderzoek heeft gedaan voor het Isala-ziekenhuis.



Gynaecoloog Jan Wildschut, die in 2009 overleed, werkte van 1981 tot en met 1993 in het voormalige Sophia Ziekenhuis in Zwolle, één van de voorlopers van het Isala-ziekenhuis. Hij voerde er vruchtbaarheidsbehandelingen uit bij stellen die moeite hadden om een kind te krijgen.



De daden van Wildschut kwamen vorig jaar aan het licht door een toevallige DNA-match bij een commerciële databank. Daar werd een donorkind gematcht met het DNA van Wildschuts nichtje. Vorig jaar meldden meerdere vrouwen zich die door hem waren behandeld. Daarom liet het Isala onderzoek doen.



Het Zwolse ziekenhuis laat nu weten dat minstens 47 kinderen verwekt zijn met het sperma van Wildschut. Bij veertig van hen had de dokter het sperma van een donor moeten gebruiken, bij de andere zeven het sperma van de partner van de moeder.



Uit het onderzoek kwamen ook twee andere kinderen naar voren. Wildschut had het sperma van een opvoedvader moeten gebruiken, maar hij gebruikte niet dat sperma en ook niet dat van zichzelf. Bij één kind kwam het sperma van een donor. Het is niet bekend wie de biologische vader van het andere kind is.



De onderzoekers noemen de manier waarop Wildschut werkte 'moreel verwerpelijk'. Ze zeggen dat hij niet uit was op geld of status, 'maar dat hij dacht goed te doen en in de verwachting dat dit nooit aan het licht zou komen'. Het was zijn verantwoordelijkheid, maar de onderzoekers concluderen dat het ziekenhuis 'ook niet geheel vrij van blaam is'.



Bestuurslid Ina Kuper van het Isala zegt in een verklaring: "Het onderzoek laat heel duidelijk zien hoeveel leed kinderen, ouders en andere nauw betrokkenen is aangedaan door de handelwijze van Jan Wildschut. En dat de omvang nog groter is dan we ooit hadden kunnen bedenken. Wij bieden onze excuses aan."

