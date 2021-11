Woede om bisexuele Superman: illustratoren en producenten roepen politiebescherming in

De nieuwste versie van DC Comics’ Superman, waarin de typische superheldenzoon als biseksueel uit de kast komt, maakte sommige fans zo woedend dat het bedrijf de politie van Los Angeles heeft gevraagd om zijn kantoren en de huizen van sommige artiesten te bewaken.Aan de politie van Los Angeles is gevraagd om zowel de kantoren van DC Comics als de stripbureaus van Warner Brothers Studios te bewaken, evenals de privéwoningen van sommige DC-artiesten, volgens een rapport van TMZ waarin wordt verwezen naar "bedreigingen" die hun oorsprong vinden in de verontwaardiging van fans over deonthulling van de volgende generatie Superman dat hij biseksueel is.Niet gespaard door de "woke-golf" die de klassieke strips overspoelde, kwam de nieuwste incarnatie van Superman — eigenlijk zijn zoon, Jon Kent — drie weken geleden uit als biseksueel uit de kast toen een panel de 17-jarige afschilderde terwijl die een paarsharige knuffelde ( afbeelding ), de "hacktivist”-verslaggever Jay Nakamura. Het is niet duidelijk waarom de vermeende bedreigingen nu pas een probleem worden; De wetshandhavingsbronnen van TMZ zeiden alleen dat de politie "onlangs" opdracht kreeg om de huizen van de illustrators en de productiemedewerkers veilig te houden."Ik hoop dat dit soort dingen in de toekomst niet als een groot probleem zal worden gezien", vertelde DC-artiest John Timms vorige maand aan videogame- en medianieuwskanaal IGN toen de seksualiteit van de superheld werd onthuld, een grote vraag gezien de iconische status van het personage waar het om gaat en het DC Comics-universum en de Amerikaanse popcultuur als geheel. De jongere Superman is de hoofdpersoon van de nieuwste verhaallijn van de serie, "Superman: Son of Kal-El", en hij verafgoodt zijn moeder, journalist, Lois Lane.Kent's seksualiteit is niet de enige potentiële bron van kritiek die de nieuwe Superman in toekomstige uitgaven kan verwachten. DC-schrijver Tom Taylor suggereerde dat de cape dragende icoon moeilijk "robots kon bestrijden terwijl hij de klimaatcrisis negeerde", en evenmin dat "iemand met super zicht en super gehoor onrecht buiten zijn grenzen [zoals] het lot van asielzoekers zou kunnen negeren."Je kunt de fans van de klassieke DC-versie bijna horen kreunen.Hoewel de situatie met betrekking tot boze fanbedreigingen aan artiesten en producenten naar verluidt "gestabiliseerd" is en "niets ernstigs voortkwam uit de bedreigingen", betekent dit volgens TMZ niet dat iedereen tevreden is met de "gedurfde nieuwe richting" van de Superman-franchise. Dean Cain, de acteur die Superman speelde in de tv-serie 'Lois & Clark: the New Adventures of Superman' van 1993 tot 1997, verwierp de verabdering als 'bandwagoning'. Zeker, de nieuwe "uit" Superman is verre van de enige superheld die de regenboogvlag voert - Batwoman, Robin (van Batman-and-Robin) en een spin-offversie van Captain America hebben zich de afgelopen jaren allemaal verenigd onder de LGBTQ-paraplu omdat hun moederbedrijven van mening zijn dat hun fans schreeuwen om 'inclusiviteit'. Inderdaad, eind 2019 werd de LHBTQ-vertegenwoordiging op tv door belangenbehartigingsgroep GLAAD als een record beoordeeld.Dat weerhoudt showrunners er niet van om het regenboogelement nog verder te versterken, zelfs als dit betekent dat ze moeten knoeien met fanfavorieten of klassieke personages zoals de Man of Steel. Al in juli ontdaan van zijn slogan "Truth, Justice and the American Way" (het is nu "Truth, Justice, and a Better World", wat aantoonbaar realistischer is), hebben veel fans zich afgevraagd waarom DC toegeeft aan een "woke publiek dat mauwelijks of geen stripboeken leest of koopt.Het bedrijf werkt naar verluidt al aan een film met een zwarte Superman met de rassen-activist Ta-Nehisi Coates erbij, een keuze die ook op zware spot van de fans is komen te staan, en er is geen bewijs dat die-hard Superman-aanhangers wilden dat hun held zou zijn skesuele grenzen zou uitbreiden.