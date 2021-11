Reclamedoek voor woongebouw in Rotterdam moet weg: Geen vergunning

Het reclamedoek dat al sinds midden september voor een appartementencomplex in Rotterdam hangt moet voor vrijdag worden weggehaald, verklaart de gemeente. De bewoners klaagden eerder bij de verhuurder dat zij nauwelijks daglicht hadden door het doek, maar volgens de verhurende partij hing het er voor gevelwerkzaamheden. Als de verhuurder het doek niet weghaalt moet hij een dwangsom betalen.Het reclamedoek verstoort het woongenot van sommige bewoners behoorlijk. Het zorgt er namelijk voor dat er amper daglicht binnenkomt. "Ik word er depressief van en mijn werk lijdt eronder", vertelde bewoonster Nathalie Cijntje gisteren aan EditieNL. Ze zei er slecht van te slapen. "Ik ben minder scherp en laat steken vallen. Vanochtend had ik zelfs geen zin om op te staan, zo herken ik mezelf niet."Het doek hangt er al anderhalve maand, maar de werkzaamheden waarvoor het doek zou zijn opgehangen, zijn nog steeds niet begonnen. VP&A Groep, de verhurende partij, verklaarde aan EditieNL dat de werkzaamheden wat vertraging hebben opgelopen, doordat de aannemer de verhuurder in de steek had gelaten. Een nieuwe aannemer vinden is volgens hem moeilijk, want de gevelstenen zouden speciale zorg nodig hebben.Daar heeft de gemeente geen boodschap aan: het doek moet weg. De verhuurder heeft volgens de gemeente namelijk een vergunning voor de werkzaamheden, maar niet voor een reclamedoek. Daarom wordt hij vandaag door de gemeente gesommeerd om het doek zo snel mogelijk weg te halen.Gisteren stelden onder meer GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Leefbaar Rotterdam en DENK schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het steigerdoek, naar aanleiding van een tweet van een bewoner. De partijen drongen erop aan dat de gemeente hierop zou handhaven.