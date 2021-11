Celstraf dreigt voor blotebillenfoto Russisch model

Het Russische Instagram-model Irina Volkova bracht al een dag in de cel door en hangt een nog langere straf boven het hoofd voor een ondeugende foto die ze op social media plaatste. Daarop was ze te zien terwijl ze haar billen toonde aan de camera met op de achtergrond de Izaäkkathedraal in Sint-Petersburg.Dat kon blijkbaar echt niet, want al snel werd de 36-jarige opgepakt door de lokale dienders. Die hielden haar een dagje vast voordat een rechter bepaalde dat ze weer in vrijheid gesteld diende te worden. Daarmee zijn haar problemen nog niet voorbij, want ze kan nog steeds worden aangeklaagd voor het kiekje en als ze schuldig wordt bevonden kan ze tot een jaar cel krijgen. De aanklager ziet de billenfoto namelijk als een belediging voor "de autoriteiten, religie, de orthodoxe kerk en de samenleving als geheel", zo meldt RT.Ondertussen heeft Volkova spijt betuigd over de fotoshoot. "Mijn excuses voor het maken van dergelijke foto's, waardoor ik de gevoelens van gelovigen heb gekwetst", stelt ze. "Alles wordt verwijderd en dit zal nooit meer gebeuren." De betreffende foto is inderdaad niet meer terug te vinden op haar Instagram-profiel.