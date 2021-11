Squid game-cryptomunt blijkt pure oplichting: 2,9 miljoen verduisterd

Een digitale munt die geïnspireerd was op de populair Zuid-Koreaanse Netflix-reeks ’Squid game’ heeft bijna alle waarde verloren: het bleek om oplichting te gaan.

De waarde van ’Squid’, een cryptomunt die gebruikt zou kunnen worden in een computerspelletje gebaseerd op de televisiereeks, steeg de afgelopen dagen met duizenden procenten. Maar er werden al vraagtekens gezet bij het feit dat kopers hun munten vervolgens niet konden doorverkopen.



Die twijfel bleek maandag terecht, toen de waarde van de munt instortte en eigenaars met een waardeloze munt achterbleven. Het gaat om een zogeheten ’rug pull’-fraude: daarbij promoot en verkoopt iemand een cryptomunt, om vervolgens vrij snel te stoppen met het verhandelen en de winst van verkoop op te strijken. In dit geval zouden de verkopers ongeveer 2,9 miljoen dollar hebben verduisterd.

