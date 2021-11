Pakjesbezorger ontslagen nadat deze beelden met vrouw in bestelwagen opduiken

Een Amerikaanse pakjesbezorger van Amazon moet op zoek naar een nieuwe job nadat er bedenkelijke beelden van hem en een vrouw in zijn bestelbusje opdoken. «Dus Amazon-pakjesbezorgers zijn de nieuwe melkboeren?», wordt er gegrapt in de reacties.Op de videobeelden zien we dat de pakjesbezorger uit Florida een vrouw op blote voeten in een kort zwart kleedje uit zijn bestelwagen van Amazon begeleidt. Wat ze in dat busje deden, blijft een mysterie, maar Amazon kon er allerminst mee lachen. «Onbevoegde personen in onze busjes toelaten is een schending van ons beleid. De chauffeur mag daarom niet meer voor ons werken», liet een woordvoerder van Amazon weten aan TMZ.De video werd inmiddels al bijna 12 miljoen keer bekeken op TikTok. Uiteraard wordt er stevig gelachen met de bizarre situatie. «Het pakje wordt binnen 9 maanden bezorgd», «Ze heeft wellicht een Prime Plus-abonnement», en «Dus Amazon-pakjesbezorgers zijn de nieuwe melkboeren?», lezen we onder meer in de reacties.