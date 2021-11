Bijna niemand betaalt er nog mee: de acceptgirokaart verdwijnt in 2023

Over anderhalf jaar is het niet meer mogelijk om met een acceptgiro te betalen. Betaaldienstverlener Currence stopt op 1 juni 2023 met het verwerken van het bekende gele papiertje omdat Nederlanders er steeds minder mee betalen.



Currence meldt dat het gebruik van de acceptgiro de laatste jaren enorm snel terugloopt, met ongeveer 30 procent per jaar. Het aantal bedrijven en instellingen dat nog acceptgiro's verstuurt, daalt ook snel. In de afgelopen twaalf maanden halveerde het aantal verzenders van 15.000 naar 7700.



Eerder was afgesproken dat de acceptgiro in 2019 zou verdwijnen, maar dat werd in 2017 voor onbepaalde tijd uitgesteld. Een woordvoerder van bankenkoepel Betaalvereniging Nederland zei toen dat vooral goede doelen nog acceptgiro's verstuurden.



Goede doelen zouden ook meer geld krijgen als ze papieren acceptgiro's in enveloppen naar particulieren sturen. "Blijkbaar gaan mensen met zo'n acceptgiro toch eerder tot een donatie over", aldus de woordvoerder toen.

Reacties

03-11-2021 12:06:52 Mamsie

Oudgediende



Ach ja.... als iemand als ík, de kampioen digibeet, zelfs via de computer betaalt.....

03-11-2021 16:01:05 Grouse

Oudgediende



De belastingdienst maakt er nog trouw gebruik van.

