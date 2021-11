02-11-2021 18:30:35

Quote:

Er zijn een aantal regels rond kraken. Die ga ik hier niet allemaal bespreken, maar dit zijn de belangrijkste:



* Je kunt alles kraken, of het nu een huis, een school, een kerk of een bedrijfspand is.

* Dat pand moet natuurlijk wel leeg staan. Het moet zelfs minimaal een jaar leegstaan.

* Als je een pand kraakt, breek je de deur open. Dat is wel verboden, en doe je dus stiekem. Zodra je echter in het pand bent, bel je zelf de politie op en zeg je dat je het pand gekraakt hebt. De politie komt dan kijken of het pand echt leegstaat en je aan de regels voldoet. Als dat zo is, woon je gekraakt, en dat mag wel. Je zit dan dus legaal.