Drones krijgen vliegles in virtuele wereld

Een groep Zwitserse onderzoekers leert drones vliegen in een virtuele wereld. Met de kennis die ze hierbij opdoen kunnen ze met hoge snelheden vliegen door de échte wereld, schrijven de onderzoekers in Science Robotics. Dus ook als ze geen vooraf ingeprogrammeerde kaart of route bij zich hebben en de omgevingen (nog) niet kennen, én als ze deze nog nooit eerder hebben gezien. Ze leren navigeren louter op hun sensoren, in real time.



De drones zijn uitgerust met een zelflerend systeem. Terwijl ze vliegen, leren ze hoe ze om moeten gaan met obstakels die ze tegenkomen. De onderzoekers lieten dit zelflerende systeem los in een virtuele wereld, in een simulatie dus. Tegelijk lieten ze een tweede systeem los in deze simulatie, dat was volgestopt met voorkennis van handige routes, details in deze wereld en obstakels. De zelflerende drone liep als het ware stage bij deze all-knowing master.



Zo leert de drone niet alleen van z’n eigen routes en fouten, maar hij krijgt ook nog eens feedback van de tweede drone, die wel op de hoogte is van de omgeving. De stagiair leert deze goed ingevoerde drone te imiteren.



Met succes. De onderzoekers lieten hun proefdrones in de echte wereld racen tegen twee concurrenten. Bij lage snelheden waren de resultaten gelijkwaardig. Maar bij hogere snelheden slaagden de getrainde drones er veel beter in om sneller de veiligste routes te berekenen.



De ongetrainde concurrenten crashten aan de lopende band bij hogere snelheden, doordat ze er niet in slaagden om op tijd betere routes te berekenen. De drones die in de simulatie waren getraind wisten de informatie van hun sensoren wél snel om te zetten in veilige routes.



Volgens de onderzoekers betekenen deze resultaten niet alleen dat drones beter hun weg weten te vinden in onze fysieke wereld. Ook robots en andere autonome, zelflerende systemen kun je op deze manier trainen om in de echte wereld hun draai te vinden.



Ze denken dat bezorgdrones en luchttaxi’s met deze technologie vliegles kunnen krijgen. Ook robots in fabrieken en in huizen kunnen op deze manier stage lopen bij masters voordat ze worden losgelaten in de echte wereld.

