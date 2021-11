Vrouw bevalt van gigababy van ruim 7 kg

In het Verenigd Koninkrijk is een vrouw bevallen van een baby van maar liefst 6,77 kilogram.Er moesten twee verloskundigen aan te pas komen om de grote baby van de 31-jarige Cherral eruit te halen.Saillant detail is dat de moeder zwanger raakte ondanks ze een spiraaltje in had.Artsen geloven dat het kind genaamd Alpha in de baarmoeder snoepte van Cherral’s ‘zoet vruchtwater.’De moeder werd vrij laat gediagnosticeerd met zwangerschapsdiabetes en Alpha zat in vruchtwater dat zoeter was.De reuzenbaby wordt beschouwd als de op twee na grootste baby van het Verenigd Koninkrijk, schrijft TheSun.Het gemiddelde gewicht van een baby geboren in het VK is 3.4 kg.