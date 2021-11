Luidsprekers van auto hebben zo’n harde bas dat rokje van vrouw omhoog vliegt

Dat wind onder een rokje voor hilariteit kan zorgen, wisten we al. Maar blijkbaar kan een loeiharde bas dus ook…In een TikTok-video is te zien hoe een kortgerokte dame in de deuropening van een wagen zit die uitgerust is met een behoorlijk stevige geluidsinstallatie. Op een bepaald moment valt de drop van het liedje dat op staat en door de trillingen vliegen niet alleen haar haren, maar tevens haar rokje omhoog waardoor haar onderbroek zichtbaar wordt.Ze kan er zelf wel om lachen, net zoals de bijna 2,5 miljoen kijkers van het filmpje . “Wow, dat had ik niet verwacht”, “Ik wil ook zo’n geluidsinstallatie in mijn auto”, en “Ik ben er zeker van dat iedereen heeft gemerkt dat het een Mercedes is”, lezen we onder meer in de reacties.