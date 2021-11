Alligator achtervolgt man, die moet zwemmen voor zijn leven

In Brazilië is een man tijdens het zwemmen in een meer in de arm gebeten door een alligator. Op huiveringwekkende beelden is te zien hoe de man voor zijn leven moet zwemmen terwijl hij achtervolgd wordt door het hongerige reptiel.De zwemmer negeerde enkele borden die waarschuwden voor alligators in het water van Lago da Amor in de toeristische trekpleister Campo Grande. Hij zwom zo’n dertig meter naar het midden van het meer, toen een uit de kluiten gewassen alligator zijn richting uitkwam. Op de beelden, gemaakt in de namiddag van 23 oktober, is te zien hoe het reptiel de zwemmer achternazit. De man zwemt in paniek de crawl van zijn leven richting oever, maar de alligator haalt hem met een rotvaart in en er volgt een korte worsteling in het water.De man slaagt er op miraculeuze wijze in om uit de greep van de alligator te ontsnappen en bereikt de oever. Hij stapt met een bebloede arm uit het water. Het dier had hem gebeten, maar had kennelijk toch niet zoveel honger en liet zijn tegenstrubbelende prooi gaan. De man is zichtbaar opgelucht terwijl hij zijn verwonding inspecteert: hij is net aan de dood ontsnapt. De hulpdiensten werden nog opgetrommeld, maar de zwemmer kwam er vanaf met slechts lichte verwondingen.Een kraamverkoper van suikerrietsap naast het meer verklaarde tegenover lokale media dat mensen doorgaans het water niet in durven. De man is de eerste die hij in het meer zag zwemmen in vijf jaar. Hij zal het zich wellicht nog lang heugen.