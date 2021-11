Stel berooft toprestaurant Spanje van deel unieke wijncollectie

Een tweesterrenrestaurant in het westen van Spanje is deze week bestolen door een man en een vrouw die het op de unieke wijncollectie hadden voorzien. Nadat ze in het bijbehorende hotel hadden uitgecheckt, bleken ze 45 peperdure flessen te hebben meegenomen.



Het ging onder meer om een 215 jaar oude Château d'Yquem, een fles die op zichzelf al voor een slordige 350.000 euro in de catalogus staat. Ook verdwenen zes kostbare, negentiende-eeuwse flessen van het huis Romanée-Conti.



De wijnen zijn zo bijzonder, dat ze onmogelijk op de markt kunnen worden gebracht. Vandaar dat de eigenaars van restaurant Atrio in Cáceres ervan overtuigd zijn dat het gaat om dieven die handelden in opdracht van een verzamelaar.



Het stel dat verdacht wordt van de diefstal, sprak Engels en heeft het bedienend personeel waarschijnlijk afgeleid door zijn uitgebreide bestellingen van de menukaart. De man van het stel zou zich intussen toegang hebben verschaft tot de wijnkelder, waar meer dan 40.000 flessen liggen opgeslagen.



Hij moet daar doelgericht te werk zijn gegaan en wist precies wat hij wilde hebben, zegt één van de eigenaars. "De flessen zijn allemaal genummerd. Die fles uit 1806 is uniek, iedereen in het vak weet dat die van ons is."



De totale omvang van de buit laat zich niet becijferen, zegt hij, omdat veel flessen vooral ook een symbolische waarde vertegenwoordigen. De politie van Cáceres is intussen een onderzoek begonnen.

Die mensen hadden natuurlijk dorst.

Maar wat een restaurant met een onverkoopbare fles aan moet?

