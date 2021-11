Man voor de rechter gesleept voor het sturen van “goedemorgen schat” WhatsApp-bericht naar getrouwde vrouw

Een Nigeriaanse man is voor de rechter gesleept, omdat hij een ‘romantisch’ WhatsApp-bericht stuurde naar een getrouwde vrouw.



De 38- jarige man werd op 26 oktober voor de rechter gesleept en door de politie aangeklaagd voor wangedrag dat waarschijnlijk een schending van de vrede in het huwelijk tussen de vrouw en haar man zou veroorzaken.



Volgens een aanklacht stuurde de man op 19 september ‘Good Morning Babe’ via WhatsApp naar de vrouw.

Reacties

01-11-2021 17:07:44 Emmo

Stamgast



Als een dergelijk bericht de vrede binnen het huwelijk zou bedreigen, dan vrees ik het ergste voor dat huwelijk.

01-11-2021 17:36:14 Mamsie

Oudgediende



@Emmo : Misschien had hij nog iets meer geschreven dat hier niet door de beugel kan?

