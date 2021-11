Oeps! Meisje knipt lint te vroeg door

Tijdens de opening van een park in de Turkse hoofdstad Ankara waren alle ogen gericht op een klein meisje. President Erdogan zou daar het lint doorknippen, maar voordat het officiële moment was aangebroken, knipte het meisje het lint door.Nadat er een nieuw lint was opgehangen, stond het meisje alweer klaar met haar schaar. Ondanks dat de president en anderen haar probeerden tegen te houden, lukte het haar opnieuw om het lint door te knippen.