Extreme bezorgdheid inwoners om kalf geboren met varkenachtig lichaam

Een gemuteerd tweekoppige kalf met een varkenachtig lichaam werd geboren uit een koe. Het dier lijkt volgens velen eerder op twee varkens dan op een pasgeboren koe.Het beest kwam ten aarde in het Zuid-Russisch drop Matkechik. De boer die eigenaar was van de koe, had eerder deze maand de geboorte van het gemuteerde dier gemeld.Verder vertelde hij dat het dier werd doodgeboren en het eerste jong van de koe was, die dagen later zelf ook het leven liet.Volgens dierenartsen kan het wel eens gebeuren dat een dier er misvormd uit komt te zien. Dat zou volgens hen kunnen komen door fouten in het genoom, of mogelijke experimenten met het fokken van dieren van verschillende rassen.Inwoners van het dorp vertellen zich zorgen te maken dat de geboorte van het dier een signaal is van ‘boven.’ Wat er daarmee bedoeld wordt is vooralsnog niet duidelijk.