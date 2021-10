Vrouw kijkt met sluw trucje mee op smartphone van vriend

Een TikTokster heeft haar vriend beetgenomen door stiekem mee te kijken op zijn smartphone. Zo wist ze meteen dat hij loog…Tiffany Kristen lag onlangs met haar vriend in de zetel. Hij was op zijn gsm bezig, maar Tiffany was erg nieuwsgierig naar wat hij aan het bekijken was. Dus stak ze stiekem een spiegeltje tussen haar voeten, legde die achter het hoofd van haar vriend en keek in stilte mee.Toen ze vroeg naar wat haar vriend aan het doen was, zei hij dat hij auto’s aan het opzoeken was. Maar Tiffany zag in het spiegeltje dat hij eigenlijk naar vrouwen in bikini op Instagram aan het kijken was. «Echt? Laat eens zien?», reageert ze. Vervolgens laat haar vriend een foto van een auto zien om daarna weer stiekem naar vrouwen te kijken. «Wow, die in het rood is echt mooi», knipoogt ze. Op dat moment beseft hij dat hij door de mand valt.Haar volgers hebben zo hun bedenkingen bij het gedrag van de man. «Hij zoomde in op de intieme delen van die vrouw. Dat maakt het gebrek aan respect nog pijnlijker», «Dat hij gewoon verder deed nadat je hem die vraag stelde…», en «Maar hoe kreeg je die spiegel ongemerkt tussen je voeten?», lezen we onder meer in de reacties.