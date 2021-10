Duitse elektricien voor de rechter voor castreren mannen

Een elektricien uit Duitsland is donderdag voor de rechter verschenen voor het castreren van verschillende mannen. Dat zou de verdachte op verzoek van de mannen en tegen betaling hebben gedaan. Eén van de mannen overleed aan complicaties.



De 66-jarige man zou na het overlijden van zijn vrouw in geldnood hebben gezeten, meldden Duitse media, en ontdekte dat er te verdienen was aan het verlenen van seksuele verrichtingen voor SM-websites.



De man zou vervolgens in bepaalde chatrooms hebben gezien dat bij sommige mannen vraag was naar castraties, ook tegen betaling. In juli van 2018 kreeg de man uit de plaats Markt Schwaben zijn eerste 'klant' op bezoek, die hij voor 1200 euro op zijn keukentafel zou hebben gecastreerd.



Later zou hij de procedure bij nog zeven andere mannen hebben uitgevoerd. Hij zou zijn slachtoffers hebben verteld dat hij een getraind medisch professional was, terwijl hij in werkelijkheid dus elektricien was.



Bij een van de mannen ging het dan ook ernstig mis, in maart van 2020. De man overleed aan complicaties na het werk van de verdachte, die de dood zou hebben zien aankomen maar niet ingreep. Het lichaam van het slachtoffer werd drie weken later door de politie in een doos gevonden.



De man gaf in de rechtszaak toe dat hij mannen castreerde voor geld, maar zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de dood van de man die het fataal werd.

Kennelijk lopen er meer gekken rond dan ik vermoedde

