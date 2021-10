De eerste legale slaveneigenaar in Amerika was een zwarte man

Volgens de koloniale gegevens was de eerste slaveneigenaar in de Verenigde Staten een zwarte man.



Vóór 1655 waren er geen legale slaven in de koloniën, alleen indentured servants (gehuurde dienstknechten). Alle meesters waren verplicht om hun dienstknechten na verloop van tijd vrij te laten. Zeven jaar was de grens dat een dienstknecht kon worden vastgehouden. Bij hun vrijlating kregen ze 50 hectare land toegewezen. Dit gold ook voor de zwarte Afrikanen die van slavenhandelaren gekocht waren. Zwarten kregen bij hun vrijlating ook 50 hectare grond toegewezen, schrijft Conservative Headlines.



Anthony Johnson kwam voor het eerst naar Amerika als een gehuurde dienstknecht en kwam in 1620 aan in de kolonie Virginia. Hij kwam niet vrijwillig over, zoals velen dat deden, die ermee instemden om dienstknecht te worden in ruil voor de overtocht naar de Nieuwe Wereld. Johnson werd in Angola gevangen genomen door naburige stamleden en uiteindelijk verkocht aan een koopman die hem in 1619 naar Virginia bracht, waar hij vervolgens werd verkocht aan een tabaksboer. In 1622 werd hij bijna gedood toen Powhatan Indianen de boerderij aanvielen. 52 van de 57 mensen op de boerderij kwamen bij de aanval om het leven. Hij trouwde met een vrouwelijke zwarte bediende terwijl hij op de boerderij werkte.



Desondanks was Johnson technisch gezien geen slaaf volgens de definitie van de term in zijn tijd. Hij was slechts verplicht om de boer een tijd te dienen in ruil voor kost en inwoning. Echter, net als slaven, konden de dienstknechten worden verkocht of uitgeleend aan iemand anders, en voor het grootste deel konden ze worden gestraft hoe degenen die hun contracten bezaten dat nodig achtten.



Een van de grootste verschillen tussen slaven en dienstknechten was dat wanneer het contract van de dienstknecht eenmaal was afgelopen, afhankelijk van de overeenkomst die werd gesloten met de persoon die voor het vervoer betaalde, de voormalige dienstknecht vaak een kleine vergoeding kreeg voor hun diensten om hen te helpen als vrije individuen aan de slag te gaan. Dit kon bestaan uit enige hoeveelheid land, voedsel (vaak voor een jaar), kleding en gereedschap.



Tijdens hun diensttijd leerden de dienstknechten ook meestal een of ander vak terwijl ze werkten, wat belangrijk was voor velen die ervoor kozen om de reis naar Amerika te maken als dienstknechten – vaak arme, ongeschoolde individuen, zonder vakkennis, en op zoek naar de belofte van een beter leven. Hierdoor waren de meeste dienstknechten in de Britse koloniën in Amerika in het begin eerder Iers, Engels, Duits en Schots, dan Afrikaans, schrijft Today I Found Out.



Toen Anthony werd vrijgelaten, werd hij wettelijk erkend als een “vrije neger” en runde hij een succesvolle boerderij. Deze floreerde al snel en maakte gebruik van het “headright”-systeem om meer kolonisten aan te moedigen over te komen, waarbij je 50 hectare land zou krijgen als je betaalde om een nieuwe kolonist over te laten brengen, of je ze nu aan de kade kocht of het met iemand anders zou arrangeren. In 1651 had hij 250 hectare grond en vijf zwarte dienstknechten in zijn bezit. In 1654 was het tijd voor Anthony om John Casor, een zwarte dienstknecht, vrij te laten, die zijn “seaven of eight yeares” contract had voltooid. Johnson zag de dingen niet zo en weigerde het verzoek. Desondanks stemde Johnson er uiteindelijk mee in om Casor te laten vertrekken, onder druk van Johnson’s familie die vond dat Casor vrij moest zijn. Zo ging Casor aan het werk voor een man met de naam Robert Parker.



Of Johnson veranderde van gedachten of heeft nooit gezegd dat Casor kon gaan, omdat hij al snel een rechtszaak tegen Parker aanspande dat Parker zijn dienstknecht had gestolen en dat Casor voor zijn hele leven van Johnson was en geen dienstknecht (indentured servant) was.



Johnson won uiteindelijk de zaak, en niet alleen kreeg hij zijn dienstknecht terug, maar Casor werd Johnson’s slaaf voor het leven zoals Johnson had gezegd dat hij was. Dit maakte Johnson officieel de eerste legale slaveneigenaar in de Britse koloniën die uiteindelijk de Verenigde Staten zouden worden. (Er waren eerder nog andere slaven in Amerika, veel zelfs, alleen niet degenen die volgens het gewoonterecht legaal waren in de Britse koloniën).



De beslissing van de rechter over deze zaak werd als volgt aangekondigd:



This daye Anthony Johnson negro made his complaint to the court against Mr. Robert Parker and declared that hee deteyneth his servant John Casor negro under the pretence that said negro was a free man. The court seriously consideringe and maturely weighing the premisses, doe fynde that the saide Mr. Robert Parker most unjustly keepeth the said Negro from Anthony Johnson his master … It is therefore the Judgement of the Court and ordered That the said John Casor Negro forthwith returne unto the service of the said master Anthony Johnson, And that Mr. Robert Parker make payment of all charges in the suit.



Ongeveer 7 jaar later maakte Virginia deze praktijk legaal voor iedereen, in 1661, door het tot staatswet te maken voor elke vrije blanke, zwarte of indiaan, om slaven te kunnen bezitten, samen met dienstknechten, zoals ze eerder hadden kunnen doen.



Terwijl Johnson’s tijdelijke voordeel van het feit dat hij de diensten van een van zijn dienstknechten voor het leven kreeg ongetwijfeld een positieve invloed had op zijn florerende bedrijf, sloeg uiteindelijk de geleidelijke verandering van de houding in de koloniën ten opzichte van slavernij en ras terug op Johnson’s raciale familie, waarbij de slavernij langzaam aan minder over iemand’s oorspronkelijke financiële situatie ging, maar meer over waar men of de voorouders oorspronkelijk vandaan kwamen.

Maar dat zal ze dan wel nepnieuws vinden Misschien is dit wel een voorouder van onze vriendin.Maar dat zal ze dan wel nepnieuws vinden

