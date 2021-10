Professor geeft online les vanuit zijn badkuip

Een Koreaanse professor maakte het zich wel heel gemakkelijk tijdens het lesgeven vanuit huis en besloot een comfortabel bad te nemen tijdens het hoorcollege. Hij dacht dat daarbij alleen de audio aanstond, maar helaas voor hem stond ook zijn webcam aan en konden de leerlingen meegenieten van zijn waterige sessie.



Lokale zender SBS (niet te verwarren met onze campingzender) toonde beelden waarop ondanks de censurerende blur is te zien hoe de professor in zijn bad ligt. Gelukkig voor de studenten was alleen zijn bovenlichaam boven de waterlijn te bewonderen. "Het was een totale schok. Ik logde in voor een lezing, niet voor een warm bad. De professor sprak niet over het incident en ging door met de les alsof er niets was gebeurd", vertelt één van de leerlingen.



De niet bij naam genoemde professor heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de leerlingen in een email. Daarin legt hij uit dat hij koorts had na het krijgen van zijn coronavaccin en dat hij er slechts alles aan deed om het hoorcollege door te laten gaan. Dit lijkt een slap excuus te zijn, want leerlingen vermoeden dat hij eerder ook al colleges vanuit bad heeft gepresenteerd. Toen stond de camera weliswaar uit, maar was volgens de leerlingen wel het geluid van spetterend water te horen. De Hanyang University laat weten met de professor in gesprek te gaan.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: