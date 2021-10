Drijvende stenen probleem voor Japanse haven

Drijvende stenen zijn een groot probleem voor het Japanse eiland Okinawa. Schepen kunnen niet uitvaren en vissen sterven doordat ze de brokken eten.Het puimsteen is afkomstig van een enorme onderzeese uitbarsting van de Fukutokuokanoba, in de Stille Oceaan ten zuiden van Okinawa. Doordat het gesteente veel holtes met lucht heeft, blijft het drijven op het wateroppervlak.Door de zeestroming heeft het puinveld Okinawa twee maanden na de uitbarsting bereikt.Zo'n 750 vissersboten kunnen niet uitvaren uit angst dat de steentjes in de motor gezogen worden. Een schip van de Japanse kustwacht moest deze week al terug naar de haven worden gesleept nadat de motor was uitgevallen."Doordat er steentjes worden opgezogen kan ik de motor niet koelen met zeewater", legt een gefrustreerde schipper uit. "Ik kan mijn schip dus niet gebruiken zonder schade te veroorzaken."Volgens experts kan het 2 jaar duren totdat de stenen, die soms zo groot zijn als basketballen, door de golven tot gruis zijn gemalen. Omdat de haven niet zolang kan wachten is men deze week begonnen de stenen te ruimen: er wordt 10 ton per dag afgevoerd.