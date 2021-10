Schilders beleven heikele momenten aan Thaise wolkenkrabber

Twee schilders hebben in Bangkok angstige momenten beleefd terwijl ze herstelwerk verrichtten aan een wolkenkrabber. Een vrouw die in het gebouw woont, sneed de lijn door waar ze aan vastgehaakt waren waardoor ze bleven hangen ter hoogte van de 26e verdieping.



Het touw was strakgespannen om de schilders in staat te stellen van boven naar beneden te bewegen. Met hulp van andere bewoners konden de werklieden na enige tijd via een raam in veiligheid worden gebracht.



Volgens Thaise media was de vrouw van 34 boos omdat ze niet op de hoogte was gebracht van de werkzaamheden en plotseling twee mannen voor haar raam zag.



Na het incident hebben de schilders aangifte gedaan tegen de vrouw. Die zou aanvankelijk hebben ontkend dat ze het touw had doorgesneden. Nadat ze was geconfronteerd met beelden en dna-onderzoek uitwees dat ze aan het touw had gezeten, bekende ze alsnog.



De vrouw benadrukte dat ze er niet op uit was om de mannen om te brengen. Ze wordt verdacht van poging tot doodslag, wat haar een celstraf van 20 jaar op kan leveren.

31-10-2021 09:16:05 Mamsie









Hangen die mensen daar aan een TOUW?

En niet aan een moderne staalkabel?

En hoe dik is dat touw, dat je het gewoon dóór kunt snijden? 😨





31-10-2021 09:22:01 Emmo









@Mamsie : Touw is per definitie niet onveiliger dan staaldraad. Moderne materialen hebben een treksterkte die relatief dunne draden mogelijk maakt. Bijvoorbeeld kunststof is relatief makkelijk te snijden. Overigens is ook staaldraad met het juiste gereedschap te snijden. Al vind je dat niet in een keukenla.

31-10-2021 10:09:18 Emmo











In dit geval is het een gevlochten nylon van (naar schatting) 16mm.

is bij 8mm 1110 kg. Verdubbeling geeft een verviervoudiging van de sterkte, dus bij 16mm ca 4500 kg. Volgens dezelfde site veiligheidsfactor 8 (volgens anderen 4) betekent dat je veilig kunt werken tot zo'n 500 kg. @Sjaak : Duidelijk. (Al is mijn Thai een beetje roestig).In dit geval is het een gevlochten nylon van (naar schatting) 16mm. Breeksterkte is bij 8mm 1110 kg. Verdubbeling geeft een verviervoudiging van de sterkte, dus bij 16mm ca 4500 kg. Volgens dezelfde site veiligheidsfactor 8 (volgens anderen 4) betekent dat je veilig kunt werken tot zo'n 500 kg.

31-10-2021 10:18:51 allone









Nou, dat touw heeft ze niet ff met een nagelschaartje doorgeknipt, daar heeft ze veel moeite voor gedaan.

Ze was er niet op uit de mannen om te brengen, op deze hoogte???

Kom op zeg, mij lijkt de celstraf wel gepast. Of een psychiatrische inrichting, één van beiden





31-10-2021 10:20:05 omabep









Quote:

bleven hangen ter hoogte van de 26e verdieping.



De vrouw benadrukte dat ze er niet op uit was om de mannen om te brengen.

Natuurlijk kan men niet dood vallen op zo'n hoogte, zij had dit precies uitgerekend, ze konden overleven dus is het doodslag. Ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar gelezen.



Dacht ze nu echt dat dit gerechtvaardigd was? Ik ben blij dat die man het overleefde want dit werk lijkt me niet een van de makkelijkste banen en ik denk ook dat je het uit noodzaak begint om een betaalde baan te hebben. Natuurlijk kan men niet dood vallen op zo'n hoogte, zij had dit precies uitgerekend, ze konden overleven dus is het doodslag. Ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar gelezen.Dacht ze nu echt dat dit gerechtvaardigd was? Ik ben blij dat die man het overleefde want dit werk lijkt me niet een van de makkelijkste banen en ik denk ook dat je het uit noodzaak begint om een betaalde baan te hebben.

31-10-2021 11:03:10 Emmo









@allone :

Nou, dat touw heeft ze niet ff met een nagelschaartje doorgeknipt, daar heeft ze veel moeite voor gedaan. QuoteNou, dat touw heeft ze niet ff met een nagelschaartje doorgeknipt, daar heeft ze veel moeite voor gedaan. Klopt, maar met een goed scherp keukenmes kom je een eind. Één of twee halen kunnen voldoende zijn.

31-10-2021 11:12:43 allone









@Emmo : okay.... en t stond natuurlijk mooi strak gespannen

