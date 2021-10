Voor het eerst gedeelde voogdij over huisdier in Spanje na echtscheiding

Een Spaans stel dat in scheiding ligt, krijgt gezamenlijk de voogdij over hun hond Panda, een bordercollie van een jaar oud. Dat heeft een rechter besloten.



De man en vrouw waren twintig maanden samen en hebben de hond ruim een jaar samen opgevoed. De vrouw stapte in september vorig jaar naar de rechter omdat ze de hond graag wilde blijven zien toen het stel uit elkaar ging.



De Spaanse nieuwszender RTVE meldt dat de rechter besloot om de twee gezamenlijk de voogdij te geven omdat 'de liefde die iemand zou kunnen hebben voor een huisdier niet uitsluit dat het dier ook genegenheid kan ontvangen van anderen'.



Het 'formele bezit' van de hond is volgens het oordeel van de rechter niet belangrijker dan de genegenheid die de ander voor de hond heeft. De ex-partners, die niet getrouwd waren, blijven volgens de rechter 'medeverantwoordelijk' voor de hond.



Het dier brengt voortaan de ene maand bij de man en de andere maand bij de vrouw door. Alle kosten zullen, net als in het geval van gedeelde voogdij over een kind, gedeeld worden.



De uitspraak markeert volgens Spaanse media 'een stap in de richting van de erkenning van huisdieren als levende wezens volgens de wet'.

30-10-2021 21:29:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.880

OTindex: 79.742

Heeft iemand gevraagd of de hond dit wel wil?



