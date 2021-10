Agenten zetten achtervolging in maar botsen op voorbijganger in Wilnis: 3 gewonden

WILNIS - Bij een routinecontrole van de politie in Wilnis zijn maandagmiddag 25 oktober twee agenten en een voorbijrijdende automobilist gewond geraakt. Dat gebeurde nadat een man zonder geldig rijbewijs had geprobeerd te vluchten. Toen de agenten achter hem aangingen, botsten ze op de auto van de voorbijganger.Het ongeluk gebeurde bij een tankstation aan de Mijdrechtse Dwarsweg. Daar ondervroegen twee agenten een bestuurder. Die bleek geen geldig rijbewijs te hebben en probeerde snel weg te rijden. Toen de agenten de achtervolging inzetten, botsten ze op iemand anders.Twee agenten en de voorbijrijdende automobilist raakten gewond. De automobilist en één agent zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere agent werd ter plekke nagekeken door het personeel van de ambulance. De bestuurder zonder rijbewijs wist gebruik te maken van alle verwarring en ontsnapte. Hij is nog voortvluchtig.