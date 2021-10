Winkel Breezand krijgt Amsterdamse handhaving op z'n dak voor gedumpte kartonnen doos

Medewerkers van elektronicawinkel Expert in Breezand konden hun ogen even niet geloven toen ze tussen de post een briefje vonden van de gemeente Amsterdam. In het briefje dreigt de gemeente met een forse boete omdat de winkel een lege tv-doos zou hebben gedumpt in Noord. "Het was een hele aparte gewaarwording", aldus eigenaar Antoine Huiberts.



Want je moet wel erg ver omrijden om een kartonnen doos op straat in Amsterdam Noord te dumpen: de stad ligt ruim tachtig kilometer van Breezand vandaan. Een sticker met de adresgegevens van de winkel is volgens eigenaar Huiberts de boosdoener. "Het kan zijn dat een klant hier op vakantie geweest is en in Amsterdam woont of dat de televisie vanaf hier verstuurd is. Wij hebben de doos in ieder geval niet gedumpt."



De stickers met adresgegevens zitten standaard op de doos als elektronica aan de winkel wordt geleverd. Volgens Huiberts kunnen ze bij de handhaving ook wel zelf bedenken dat de winkel in Breezand niet naar Amsterdam rijdt om daar de lege dozen te dumpen. "Je geeft McDonalds toch ook niet een boete als er lege verpakkingen met hun naam op straat liggen. Dit is best wel bizar."



Een foutje dat snel rechtgezet kan worden, zou je denken. Maar een telefoontje met de handhaver die de boete heeft uitgeschreven, loopt op z'n zachtst gezegd niet soepel. "Hij was niet onder de indruk van mijn verhaal", vertelt medewerker Co van Bueren. "Het was onze doos, want onze adresgegevens stonden erop en dat was het einde van de discussie. Zijn onderzoek was gesloten en we konden de boete snel tegemoet zien."



En mocht dit verhaal nu bekend voorkomen, dat kan kloppen. Het overkwam ook Gert Hassing van de Expert in Diemen. Hij kreeg een boete van 500 euro omdat er een lege doos van zijn winkelbij bij een afvalcontainer was gevonden.



Opmerkelijk genoeg blijkt dat het om dezelfde overijverige handhaver gaat als bij de winkel in Breezand. "Het lijkt me sterk dat deze man iets tegen de Expert heeft, maar opmerkelijk is het wel", aldus Van Bueren.



De gemeente Amsterdam wilde niet voor de camera reageren. Ze laten weten dat de ondernemer, net als iedereen, bezwaar kan maken tegen de boete via de daarvoor geldende procedure. Huiberts: "Je stuurt dus eerst onterechte boetes en de ontvanger mag dan maar bezwaar maken. Dat is echt de omgekeerde wereld."

Misschien moet de gemeente Amsterdam eens gaan investeren in een opleiding voor die handhavers.

Misschien te beginnen met Sesamstraat.

Daar worden veel dingen al behandeld.



Ik denk dat handhavers daar komen uit 'de heffe des volks" zoals dat vroeger zo prachtig heette.

Mensen die nergens goed voor zijn, alleen om met wat machtsvertoon de medeburgers te pesten.

