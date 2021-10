Whisky dreigt ten onder te gaan

Whisky die niet uit Schotland komt is geen Whisky. Dat wordt een probleem. De productie van whisky wordt namelijk bedreigd door de klimaatverandering, aldus het University College Londen dit weekeinde in een studie.



Volgens de onderzoekers, schrijft het FD, zal het met de huidige temperatuurstijging het Schotse klimaat zo veel droger worden dat de productie van gist en gerst in het geding komt. Zonder die twee hoofdingrediënten zullen whiskymakers tegen 2080 niets meer kunnen produceren volgens het onderzoek dat is gedaan in opdracht van whiskyproducent Glengoyne Highland Single Malt Scotch Whisky.



Het is dan ook geen verrassing dat de sector dit jaar een initiatief begon om sneller de uitstoot terug te dringen. Tegen 2040 mogen alle whiskymakers op nettobasis geen broeikasgassen meer uitstoten, tien jaar voordat de Britse overheid dat van plan is te bereiken.

Reacties

29-10-2021 14:20:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.475

OTindex: 27.630

Lijkt mij geen probleem. Net als dat Italiaanse ham (Parma, prosciutto) gemaakt wordt van Nederlandse varkens die en masse vanuit Brabant naar Italië worden gereden, kan ook de gerst en gist elders geproduceerd worden en plaatselijk worden omgezet in whisky.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: