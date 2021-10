Indiër laat dubbelganger doodbijten door cobra om levensverzekering te innen

Een 54-jarige Indiër heeft zijn eigen dood in scène gezet door een man die sterk op hem leek te laten doodbijten door een cobra. Dit deed hij om zijn levensverzekering van omgerekend 4,3 miljoen euro te kunnen opstrijken.



De fraude werd ontdekt nadat de betrokken levensverzekeringsmaatschappij de politie had gevraagd om onderzoek. De Amerikaanse levensverzekering had al argwaan omdat de man vier jaar eerder de dood van zijn vrouw in scène had gezet.



Tijdens het onderzoek kwam de politie erachter dat mensen uit de omgeving van de man tegenstrijdige informatie gaven.



De agenten trokken ook telefoontjes na en ontdekten dat de man nog leefde. Hij had zich eerder voorgedaan als zijn eigen neef toen het lichaam van zijn dubbelganger in het ziekenhuis moest worden geïdentificeerd.



De man en vier handlangers zijn inmiddels aangehouden.

