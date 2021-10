Foutje! Zender toont ondeugende film tijdens weerbericht

Een opvallend weerbericht afgelopen week op een lokale zender in het Amerikaanse Spokane. Daar kregen de kijkers niet alleen te zien wat het weer de komende dagen gaat doen, maar werd ook een pornofilm getoond in een hoek van het decor.Terwijl de niet te missen beelden de huiskamers in vlogen, vertelde de nietsvermoedende weervrouw haar verhaaltje. Na enkele seconden had de regie het echter ook door en schakelden ze snel naar een andere camera. Dat was natuurlijk te laat, want verschillende mensen deelden het fragment al snel op social media gedeeld.Het is nog onduidelijk hoe de pikante beelden bij nieuwszender KREM2 in het decor zijn verschenen. De lokale politie heeft ondertussen aangekondigd dat ze de zaak onderzoeken.