Reiziger zit met hand bekneld in rijdende trein tussen Nijmegen en Arnhem

NIJMEGEN - Een video waarin te zien is dat een treinreiziger met zijn hand klem zit tussen de deur van een rijdende trein vanaf station Nijmegen, is massaal bekeken. De opmerkelijke video, die verscheen op de videosite Dumpert, is al door meer dan 114.000 mensen gezien en roept veel reacties op.Het gaat om een trein van 00.24 uur vanaf station Nijmegen naar Arnhem Centraal. Dit is de laatste trein die in de weekenden in de nacht nog gaat.Reageerders vragen zich af waarom er niemand aan de noodrem heeft getrokken om de trein tot stilstand te brengen. Ook vermoeden de mensen dat de reiziger veel pijn heeft gehad. ‘Ik weet uit eigen ervaring dat dit pijn doet. Die deuren gaan steeds strakker zitten. Ik was nieuwsgierig toen ik nog jong was', reageert iemand bijvoorbeeld. ‘Wat dom dit, en pijnlijk’, zegt een ander.Anderen zijn blij dat de weersomstandigheden afgelopen weekend meevielen. ‘Dat zou ik over een paar weken niet nog een keer uittesten als het vriest’ en ‘hij mag blij zijn dat het geen -15 graden was', reageren mensen onder de video