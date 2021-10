Vermiste avonturier negeert reddingsploeg omdat ze met onbekend nummer bellen

Een vermiste wandelaar in het Amerikaanse Colorado nam 24 uur lang zijn telefoon niet op, omdat de reddingsploeg die contact met hem probeerde te leggen met een anoniem nummer belde. Na een complete nacht zoeken werd de volgende dag pas duidelijk dat de avonturier alweer terug was in zijn hotelkamer.



De wandelaar was 's ochtends rond 9:00 uur vertrokken voor een wandeling op Mount Elbert, de hoogste berg van de Rocky Mountains. Toen hij 's avonds om 20:00 uur nog niet was teruggekeerd werd er alarm geslagen. Aangezien de man zijn telefoon ook niet beantwoordde, startten de hulpdiensten rond 22:00 uur met een zoektocht die tot zeker 3:00 uur duurde. De volgende ochtend rond 7:00 uur werd deze zoekactie hervat totdat om 9:30 uur het bericht binnenkwam dat de man weer veilig in zijn bed lag.



De man was wel degelijk verdwaald, maar vond na een nacht dwalen zelf zijn weg terug om ongeveer 24 uur na vertrek weer bij zijn auto uit te komen. Zijn telefoon had hij al die tijd genegeerd, omdat het nummer dat hem belde niet in zijn telefoonboek stond.

Reacties

Vind het niet zo gek. Ik heb ook de neiging de boel maar te laat afgaan als het een voor mij onbekend nummer is. Er wordt simpelweg teveel opgebeld door "enquêteurs" en andere wederverkopers.

