Een maand na hun huwelijk verkoopt 17-jarige zijn vrouw voor 1800 euro om mobiele telefoon te kopen

Een 17-jarige jongen verkocht na een maand zijn 26-jarige echtgenote aan een 55-jarige man om een mobiele telefoon te kopen.



Het koppel in India trouwde in juli van dit jaar. In augustus ging de jongeman samen met de vrouw naar een andere stad om te werken.



Na enkele dagen verkocht hij de vrouw echter voor omgerekend 1800 euro.



De politie heeft de vrouw gered en de tiener aangehouden, dat meldt mediahuis TNN.



De verdachte besteedde vervolgens het geld aan eten en kocht een smartphone voor zichzelf. Later kwam hij terug naar zijn dorp, waarna familieleden van de vrouw de politie inschakelde.



Tijdens het politieverhoor gaf hij toe zijn vrouw te hebben verkocht.

Reacties

28-10-2021 10:27:16 Buick

Erelid

WMRindex: 2.230

OTindex: 644

Wnplts: amsterdam

Die 17 jarige ziet overal handel in

28-10-2021 10:36:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.453

OTindex: 27.628

Wat vond de vrouw van die verkoop?

28-10-2021 11:01:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.853

OTindex: 79.701



: misschien is een 55-jarige man dan te verkiezen, voor die vrouw?

En wat gebeurt er nu met de "geredde" vrouw?

28-10-2021 11:22:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.453

OTindex: 27.628





Laatste edit 28-10-2021 11:23 @allone : Mogelijk is dat een mooie gewetensvraag voor onze wederzijdse vriendin Sylvana

28-10-2021 11:33:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.853

OTindex: 79.701

Ik heb geen idee wie ze is en wat zij hiermee te maken heeft. Zelfs Google geeft daar geen antwoord op. @Emmo : vriendin?Ik heb geen idee wie ze is en wat zij hiermee te maken heeft. Zelfs Google geeft daar geen antwoord op.

28-10-2021 11:57:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.453

OTindex: 27.628

@allone : Zij is de leider van Bij1, een politieke partij die diversiteit, inclusiviteit en gelijke behandeling voorstaat, en dientengevolge autochtone Nederlanders discrimineert. Ook is zij actief betreffende het slavernijverleden, waarbij zij exclusief de Caribische slavenhandel op de korrel neemt en alle anderen ongemoeid laat.

