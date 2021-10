Man in VS koopt Pokémonkaart van 57.789 dollar met coronanoodsteun

Bij onderzoek naar fraude met coronasteun in de Verenigde Staten zijn ambtenaren een wel hele bijzondere situatie tegengekomen. Een man had onder valse voorwendselen noodsteun gevraagd en gaf een groot deel van het bedrag uit aan één Pokémonkaart.



De Pokémonkaart kostte 57.789 dollar, omgerekend bijna 50.000 euro. De man gaf meer dan twee derde van de noodsteun die hij ontving uit aan de Pokémonkaart.



Dat blijkt uit documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie waar The Washington Post over schrijft.



De noodsteun in de Verenigde Staten bestaat uit een lening en is bedoeld om ondernemers te helpen de coronacrisis door te komen. Het ministerie heeft cijfers vrijgegeven over het aantal fraudegevallen dat geregistreerd is. Een man gebruikte het geld bijvoorbeeld om naar stripclubs te gaan. Een ander kocht er een Lamborghini van 318.000 dollar (273.000 euro) mee.



Het ministerie wilde inhoudelijk niet op de zaak reageren. Uit de documenten blijkt dat het om een bedrag van 85.000 dollar ging dat de man vorige zomer ontving vanwege een klein bedrijf met tien medewerkers. De Pokémonkaart werd aan het begin van dit jaar gekocht.



Om welke kaart het ging is niet bekendgemaakt. Pokémonkaarten zijn goud waard, schreef RTL Nieuws vorige week. De man moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen. Het is niet duidelijk of hij schuld zal bekennen.

