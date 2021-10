Gerecyclede medische handschoenen in VS met gaten en bloedsporen

In de Verenigde Staten is grootschalige fraude met medische handschoenen aan het licht gekomen. Maandenlang onderzoek van CNN wijst uit dat tientallen miljoenen handschoenen in Thailand zijn gerecycled en naar Amerika zijn geëxporteerd.



De hygiëne is bij het recyclen niet in acht genomen: CNN toont foto's van handschoenen met gaten, bloedsporen en andere viezigheid die werden gewassen en bijgekleurd met blauwe kleurstof. Ook werden er handschoenen aangeboden die van slechte kwaliteit waren, van het verkeerde materiaal waren gemaakt of niet geschikt waren voor medisch gebruik.



Door de coronapandemie was de vraag naar de medische handschoenen zo groot dat producenten die niet konden bijbenen. De producten worden door gespecialiseerde bedrijven gemaakt van schaarse grondstoffen. Fraudeurs sprongen in dat gat.



De Thaise politie heeft al enkele invallen gedaan bij loodsen, maar volgens CNN waren de Amerikaanse autoriteiten meer afwachtend. Een importeur maakte in februari en maart van dit jaar al melding van wantoestanden, maar het Thaise bedrijf kon tot in juli blijven leveren. De Amerikanen krijgen moeilijk grip op de illegale handel, omdat de strenge importregels voor medische beschermingsmiddelen sinds het begin van de coronapandemie zijn opgeschort.



Volgens CNN zijn de uitkomsten van het eigen tien maanden lange onderzoek "nog maar het topje van de ijsberg". De autoriteiten in de VS en Thailand hebben strafrechtelijke onderzoeken ingesteld.

27-10-2021 12:22:02 Mamsie

Lekker dan. Zal je de handschoen van de gynaecoloog treffen met nog een halve mevrouw eraan geplakt....

27-10-2021 12:44:35 botte bijl

je zult moeten worden gered door mensen die alleen maar zulke handschoenen meekregen van hun baas

