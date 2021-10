Vrachtwagen verliest laadklep op A2: zes auto's beschadigd

Op de A2 bij Vinkeveen is vorige week woensdagmiddag een vrachtwagenchauffeur zijn laadklep verloren. Zes auto's raakten beschadigd.Het incident gebeurde rond 16.00 uur op de A2 richting Utrecht. Bij Vinkeveen verloor de vrachtwagenchauffeur door nog onbekende oorzaak zijn laadklep. Zes auto's kwamen met het gevaarte in botsing en raakten beschadigd.Rijkswaterstaat heeft iedereen naar de vluchtstrook begeleid. Drie takelwagens hebben alle auto's meegenomen. Zij konden hun weg niet vervolgen.

27-10-2021 11:36:40

Ongelofelijk dat er geen mensen gewond of erger zijn. Je moet er toch niet aan denken dat er zoiets op je af komt suizen!

Wij zijn ooit in Frankrijk eens onderweg een dakluikje van de caravan verloren.

Nooit hebben we geweten of daar iemand door in moeilijkheden is gekomen.