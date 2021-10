Gezichtsherkenning toegetakelde Rico Verhoeven werkt niet meer na spectaculair gevecht

Rico Verhoeven zal de komende tijd zijn inlogcode moeten gebruiken om zijn telefoon te ontgrendelen. De wereldkampioen, die zaterdagavond won van Jamal Ben Sadik, kreeg tijdens het gevecht harde klappen op zijn gezicht en loopt nu rond met een gigantisch dik en rood oog."Of ik een telefoon heb met gezichtsherkenning? Toevallig wel. Ik ga meteen proberen of het nog werkt", zei Verhoeven tijdens de persconferentie na afloop.Hij pakte gelijk zijn mobieltje om uit te proberen. "Nope. 'Gezicht komt niet overeen'."Ben Saddik raakte de 32-jarige titelverdediger hard in de slotfase van de eerste ronde en sloeg in de tweede ronde opnieuw toe. Verhoeven moest naar de grond en liep een diepe snee onder zijn linkeroog op. Het bloed stroomde over zijn wang, maar Verhoeven vocht door.Van de zwelling in zijn gezicht had hij behoorlijk wat last, tijdens de partij. "Had ik pijn? Ja, je voelt elke klap, maar als vechter geef je pijnprikkels een plekje. Je schakelt ze als het ware uit."Het was de tiende keer dat Verhoeven met succes zijn wereldtitel verdedigde. Rico Verhoeven heeft voor de tiende keer met succes zijn wereldtitel in het zwaargewicht van het kickboksen verdedigd. De Brabander wankelde in de eerste twee ronden van het gevecht tegen zijn Belgische uitdager Jamal Ben Saddik. Maar hij gaf niet op en werd in de vierde ronde als winnaar aangewezen.Opnieuw bewees Verhoeven dat hij een ijzersterke conditie heeft. Hoe langer een gevecht duurt, hoe meer kans hij heeft. Maar hij had het moeilijk in een goed gevuld Gelredome in Arnhem.In de derde ronde raakte Verhoeven Jamal Ben Sadik stevig met een knie. Met een dicht linkeroog knokte Verhoeven verder, tot groot plezier van de aanwezige toeschouwers. Ben Saddik raakte vermoeider en vermoeider en werd in de vierde van vijf ronden uitgeteld door de arbiter.