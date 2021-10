Beter slapen met dichtgeplakte mond? Het helpt tegen vochtverlies

Een pleister op je mond om beter te slapen, het is een nieuw opvallend fenomeen op Instagram. Door de pleister zou je gedwongen worden door je neus te ademen. Dit zou dan weer beter zijn voor je lichaam omdat het vochtverlies tegengaat. Maar is het wel zo'n goed idee?



Het slapen met de pleister zou verschillende voordelen hebben. Zo zou het helpen tegen vochtverlies omdat veel mensen met hun mond open slapen en daardoor wakker worden met een droge mond. Ook zou het moeten helpen om dieper en langzamer adem te halen.



Presentatrice en YouTuber Sanny Verhoeven slaapt ook sinds een paar weken met de pleister op. "Ik ben erop gekomen via mijn ademcoach Kasper", vertelt ze aan EditieNL. "Je doet 'm op vlak voordat je gaat slapen."



Er zijn verschillende varianten van de mondpleister. "Je hebt een tapeje op je hele mond, dus dan kan je er echt niet meer doorheen ademen. Maar je kan het ook met een schuine pleister doen, dat doe ik", legt Verhoeven uit. "Want ik vind het toch wel spannend en dan kan je nog een beetje valsspelen doordat je er stiekem schuin door kan ademen."



Verhoeven is ermee begonnen omdat ze met haar mond open sliep en daardoor vaak in de nacht wakker werd met dorst en een droge mond. "De pleister helpt er heel erg tegen. Ik heb mijn mond nu sowieso vaker dicht, ook zonder de pleister. Blijkbaar onthoudt je lichaam dat."



Ook heeft ze het idee dat ze minder moe is als ze wakker wordt. "Ik werd altijd een beetje fuzzy wakker. Alsof ik niet goed geslapen had. Dat heb ik nu niet meer. Het is alsof je een acht uur durende ademhalingsoefening hebt gedaan."



En het zou nog meer voordelen hebben. "Ik las ook dat tandartsen en logopedisten zeggen dat het beter is voor je tanden, omdat je door je neus ademt en de adem in je lichaam daardoor zuiverder is, maar daar ben ik mij nog in aan het verdiepen."



Of het daadwerkelijk helpt is nog onduidelijk. "Er is geen bewijs voor dat een pleister goed is om mee te slapen", vertelt Pierre de Roy, directeur van Vermoeidheidskliniek Nederland, aan EditieNL. "Wat wel zo is, is dat via je neus ademen elke longarts blij maakt."



Toch is de pleister volgens De Roy niet de oplossing. "Als je neus dicht zit, en dat gebeurt vaker dan je denkt in je slaap, dan krijg je met zo'n pleister dus geen adem."



Daarnaast is het slapen met dichtgeplakte mond onnatuurlijk. "Veel mensen kunnen niet lang met een pleister op de mond slapen. Het gevolg is dat ze onrustiger en slechter slapen en dus ook meer moe worden. Daarom is het per saldo geen goed idee."

Reacties

26-10-2021 20:12:27 Mikeph

Ik adem al 36 jaar door mijn mond omdat ik door mijn neus geen lucht krijg. Ik heb totaal geen last van mijn gebit of spraak.



Wel kwijl ik veel in mijn slaap, maar dat komt omdat je vaak kwijlt bij iets wat lekker is. Ik slaap ook erg lekker.



26-10-2021 20:22:05 allone

@Mikeph :



Voor zover ik weet slaap ik gewoon met mijn mond dicht. Ik denk tenminste dat dat 'gewoon' is.

26-10-2021 20:41:54 Mamsie

Ik vraag me af of zo'n pleister netjes op zijn plaats blijft zitten. We draaien ons in de slaap toch geregeld.

En ik kan me ook voorstellen dat je slapend en al dat rare ding van je gezicht gaat pulken.

26-10-2021 21:01:26 Grouse

Lekker ook met een snor en baard

