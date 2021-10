Rechter erkent nijlpaard als rechtspersoon

Het is milieuactivisten al langer een doorn in het oog: bedrijven gelden voor de wet wél als ‘rechtspersonen’, dieren of planten niet. Dus juichte de Amerikaanse groep Animal Legal Defense Fund deze week om een primeur: een rechter in Ohio erkende een stel nijlpaarden als partij in een zaak.



Het ging wel om Colombiaanse nijlpaarden in een Colombiaanse zaak: de nakomelingen van de nijlpaarden die ooit werden geïmporteerd voor de privédierentuin van drugsbaas Pablo Escobar. Die planten zich nu in het wild zo snel voort dat de regering ze wil doden. In Colombia kun je echter namens een benadeeld dier een rechtszaak aanspannen en dat deden activisten dus ook.



De tussenkomst van de Amerikaanse rechter was alleen nodig om een Amerikaanse expert in die zaak te laten getuigen. Die rechter redeneerde: wat ze in Colombia allemaal toestaan, moeten ze daar zelf weten. Nijlpaarden in Amerikaanse dierentuinen zullen hopen op precedentwerking, maar kunnen voorlopig niemand aanklagen.

26-10-2021 18:35:19 Buick

Dus als je als jezelf geen gelijk krijgt van de rechter dan kan je , als je een beetje dikke kont hebt, het nog eens als nijlpaard proberen.

26-10-2021 18:57:31 Emmo

Niets nieuws overigens. In de middeleeuwen kwamen dieren ook voor de rechter en zo. @Buick : Er zijn dames die aan die beschrijving voldoenNiets nieuws overigens. In de middeleeuwen kwamen dieren ook voor de rechter en zo.

26-10-2021 19:03:33 Mamsie

@Emmo : En werden ook rustig opgehangen als men dat rechtvaardig vond.

