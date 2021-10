Inwoners Staphorst laten zich stiekem vaccineren

Een huisarts in Staphorst zegt in de Volkskrant dat hij bij patiënten thuis langsgaat om hen 'stiekem het vaccin te geven'.



Volgens hem is in de Bijbelvaste Overijsselse gemeente het taboe op vaccineren nog altijd erg groot. "Ik heb patiënten die zich wel willen laten prikken, maar doodsbang zijn voor het oordeel van de gemeenschap. Daarom ga ik binnenkort bij hen thuis langs om hen stiekem het vaccin te geven", zegt Reza Pezeshki Nia in de krant.



De huisarts zegt te hebben gehoord dat het veertig jaar geleden tijdens de polio-epidemie niet veel anders ging. "Overigens vertelde een oudere patiënt dat Staphorsters tijdens de polio-epidemie al naar andere dorpen gingen om zich in het geheim te laten prikken. Wat dat betreft is hier in veertig jaar tijd weinig veranderd."



Hij probeert patiënten die zich liever niet laten inenten, over te halen met een verwijzing naar een verhaal uit de Bijbel over Jezus die door de duivel wordt uitgedaagd van een tempel te springen. Jezus werpt dan tegen dat je God niet op de proef mag stellen. "Sommigen van mijn patiënten laten zich hierdoor overtuigen, maar de meesten niet. Die weten zeker dat het vaccin door de duivel is uitgevonden", aldus Pezeshki Nia tegen de Volkskrant. "Maar hoe ze ook reageren: ik laat iedereen in zijn waarde."



Het nabijgelegen Isala Ziekenhuis in Zwolle sloeg onlangs alarm om het grote aantal coronapatiënten dat zich daar aandient. Daardoor moeten inhaaloperaties van anderen worden afgeblazen. Een woordvoerster zei eerder tegen de Volkskrant dat de helft van de Covidpatiënten in het Isala uit Staphorst komt.

Reacties

26-10-2021 14:09:25 Emmo

Vreemd is natuurlijk wel dat het vaccin niet door de Heere gezonden is en het Sophia in Zwolle wel (Sophia schijnt tegenwoordig Isala te heten). Ik vraag mij dan ook af op basis van welke Bijbeltekst deze conclusie gebaseerd is.

26-10-2021 14:16:40 Mamsie

Ik heb patiënten die zich wel willen laten prikken, maar doodsbang zijn voor het oordeel van de gemeenschap



Het toppunt van hypocrisie. Bang dat de buren het zien. Zijn ze niet bang dat God het ziet? Of is dat minder belangrijk?

En omdat zo'n nietgeprikte persoon op de IC komt kan iemand anders zijn broodnodige operatie niet krijgen.

26-10-2021 15:07:18 Zeeuw

@Emmo ik ben kerkelijk opgevoed, heb catechesatie gevolgt en tot mn 18e elke zondag meegeweest naar de kerk. En kan beamen dat de bijbel vol tegenstrijdigheden staat en er dus altijd wel een stukje in staat wat jou uitkomt

