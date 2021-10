Gat in de markt: de Slaapbus

In Hongkong hoopt een reisbureau een gat in de markt te hebben gevonden: een slaap­verwekkende bustour. Inwoners die heerlijk wegdoezelen tijdens lange reizen, kunnen sinds zaterdag hun ogen dichtdoen tijdens een vijf uur durende ‘Sleeping Bus Tour’. De eerste rit was uitverkocht.



De 76 kilometer lange rit van vijf uur met een gewone dubbeldekkerbus rond het gebied is bedoeld om mensen aan te spreken die gemakkelijk in slaap vallen tijdens lange ritten. Het werd geïnspireerd door de neiging van vermoeide pendelaars om in slaap te vallen op het openbaar vervoer.



"Toen we aan het brainstormen waren over nieuwe tours, zag ik een bericht op sociale media van mijn vriend die zei dat hij zo gestrest was door zijn werk dat hij 's nachts niet kon slapen", zegt Kenneth Kong, de marketing- en bedrijfsontwikkelingsmanager van ulu travel, de organisator van de busreizen.



“Maar als hij met de bus reist, kan hij goed slapen. Zijn bericht inspireerde ons om deze tour te creëren waarbij passagiers gewoon in de bus kunnen slapen.”



Tickets kosten tussen $ 13 en $ 51 per persoon, afhankelijk van of ze stoelen op het boven- of benedendek kiezen. Een goodiebag voor passagiers bevat een oogmasker en oordopjes voor een betere nachtrust.



De eerste “Sleeping Bus Tour” afgelopen zaterdag was volledig uitverkocht. Sommige passagiers kwamen voorbereid, brachten hun eigen dekens mee en verwisselden hun schoenen voor pantoffels, terwijl anderen reiskussens meebrachten.



"Ik lijd aan slapeloosheid, dus ik ben hier om te proberen wat te slapen", zei de 25-jarige Anson Kong, een van de passagiers van de eerste bustour.



Hij zei dat de tour een goed idee was en "interessanter" dan hij had verwacht.



Tijdens de tour van zaterdag stopte de bus zodat passagiers foto's konden maken op schilderachtige plekjes op het Lantau-eiland in de stad. Een halte was het vliegtuigonderhoudsgebied bij de luchthaven van Hong Kong, waar passagiers selfies kunnen maken met vliegtuigen op de achtergrond.



Een andere passagier, Marco Yung, zei dat hij meedeed aan de tour omdat hij meestal in slaap valt op lange busreizen, en zei dat het een "geweldige kans" was om wat te slapen.



De neiging om in het openbaar vervoer in slaap te vallen is een vorm van conditionering, volgens Dr. Shirley Li, de hoofdonderzoeker van de Sleep Research Clinic and Laboratory aan de Universiteit van Hong Kong.



"Mensen in Hong Kong hebben niet genoeg tijd om te slapen", zei Li. "Daarom moeten we andere tijden gebruiken om te slapen, tijdens ons dagelijkse woon-werkverkeer dus, vooral als we met het openbaar vervoer reizen."



“Sommige mensen hebben de neiging om het openbaar vervoer te associëren met hun slaap. En daarom vonden ze het makkelijker om in slaap te vallen in de bus, "zei ze."

