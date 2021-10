Klant zet lege doos naast afvalcontainer, winkel krijgt boete van 500 euro

Een elektronicawinkel op het Diemerplein in Diemen moet 500 euro boete betalen omdat een klant een doos buiten heeft gezet. De doos werd op ruim drie kilometer afstand van de winkel aangetroffen, maar door een sticker met adresgegevens ging een handhaver er vanuit dat de doos door de winkel was achtergelaten.



Het ging om een doos van een televisie, die op de Elisabeth Samsonstraat in Zuidoost lag. Een bewoner van de straat had die televisie in juli bij de winkel gekocht en de doos een aantal weken later bij de container neergelegd. Hij laat in een telefonische reactie weten het "absurd" te vinden dat de winkel voor zijn fout is beboet. De bewoner kreeg zelf overigens ook een boete, maar dan een van 100 euro voor het achterlaten van een andere doos op die plek.



Winkeleigenaar Gert Hassing heeft de gemeente meteen al laten weten dat de boete van 500 euro onterecht is. "Ik heb 45 jaar een zaak in Diemen. Al 45 jaar zorg ik netjes dat het afval verwerkt wordt bij de gemeentelijke afvalverwerking hier in Diemen. En ik laat nooit en te nimmer iets, en mijn jongens ook niet, zelfs nog geen stukje piepschuim, achter in de stad."



Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er contact is geweest tussen Gert Hassing en de woordvoerder. Zij zegt alleen dat er toen afgesproken is dat Hassing de klant zelf zou benaderen en dat hij daarna niets meer van zich liet horen. Maar de winkeleigenaar zegt dat daar niks van klopt en dat hij na het gesprek met de klant, van wie hij het mobiele nummer had, een tweede keer met de handhaver sprak.



"Daar heeft hij niets mee gedaan. Echt niets. Hij zei gewoon, u hoort nog van ons", vertelt Gert Hassing over het tweede telefoongesprek. Zijn vrouw, die ook eigenaar van de winkel is, luisterde toen mee. "Hij lachte je gewoon uit. Ik heb het gehoord aan de telefoon. Hij lachte je uit", zegt ze tegen hem. "Ik begrijp ook niet dat de gemeente niet zelf zegt: 'Joh, zo horen we niet te werken.' Ik verwacht dat ook helemaal niet van ze."



Het adres van de winkel staat op de dozen omdat de leveranciers ze zo aan de winkel aanleveren. Gert en Hester Hassing willen de stickers niet van de dozen halen, omdat de dozen dan misschien beschadigd raken en ze de barcodes ook willen laten zitten.



De twee zijn niet van plan om de boete te gaan betalen en hebben vertrouwen in een goede afloop. "Ik wacht even de reactie af op dit AT5-verhaal. En dan zal ik wel zien. Mijn advocaat, ik heb al een advocaat gesproken, zegt: 'Heerlijk onderwerp, hier smullen we van'. Als ze dit niet terugtrekken gaan we er zeker een zaak van maken."

Reacties

25-10-2021 14:17:09 Buick

Het is wel het beeld wat ik van die boa's heb.

Dat stiekeme en achterbakse.

Ze zullen vast niet allemaal zo zijn, maar dat beeld verandert niet.

25-10-2021 14:29:01 Linden





Toen ik dus het meel in de kofferbak had gezet zei ik van ik ben nog geen twee minuten in de winkel geweest en kijk dit is een hele zware pak meel. Ze zeiden we hielden je al in de gaten. Ze hielden me sneaky van ver al in de gaten. Je ging ook een meter of vijf achteruit rijden en dat mag niet. Ik was de winkel namelijk een beetje voorbij gereden. Letterlijk twee deurtjes maar.



Ik kon zeggen wat ik wilde, ze zeiden al lachend je hebt pech en fietsten weg.



Wat had ik moeten doen? Een pak meel van 25kg drie straten verder naar mijn auto moeten sjouwen? Maar die boa’s hebben quota’s waar ze zich aan “moeten” houden. Ze wachten gewoon op mensen die ook maar iets fout doen en hoppakee.



Nu snap ik dat een echt fout geparkeerde auto of echte overtredingen bestraft moeten worden, maar dit.. @Buick : nou... mijn inziens heb je gelijk. Ik praat over een jaar of vijf terug, maar destijds heb ik een boete gekregen. Het was zo dat een kennis van mij meel moest hebben, zo’n 25kg pak. We reden naar de stad en ik parkeerde de auto (hij stond nog aan) en ging naar binnen om meel te sjouwen . Die twee minuten dat ik binnen was, hebben ze een boete uitgeschreven.Toen ik dus het meel in de kofferbak had gezet zei ik van ik ben nog geen twee minuten in de winkel geweest en kijk dit is een hele zware pak meel. Ze zeiden we hielden je al in de gaten. Ze hielden me sneaky van ver al in de gaten. Je ging ook een meter of vijf achteruit rijden en dat mag niet. Ik was de winkel namelijk een beetje voorbij gereden. Letterlijk twee deurtjes maar.Ik kon zeggen wat ik wilde, ze zeiden al lachend je hebt pech en fietsten weg.Wat had ik moeten doen? Een pak meel van 25kg drie straten verder naar mijn auto moeten sjouwen? Maar die boa’s hebben quota’s waar ze zich aan “moeten” houden. Ze wachten gewoon op mensen die ook maar iets fout doen en hoppakee.Nu snap ik dat een echt fout geparkeerde auto of echte overtredingen bestraft moeten worden, maar dit..

25-10-2021 14:30:55 Linden

In het nabij verleden heeft mijn broer overigens ook precies hetzelfde meegemaakt. Hij had een doos van een apparaat en wilde die weggooien. Twee jochies zagen het en zeiden mogen we de doos hebben.. die hebben we nodig. Bleek later dat ze die een paar straten verderop hadden gedumpt. Adres van m’n broer stond er nog op. Tsja..

25-10-2021 14:37:44 Buick

mensen die er hun beroep van hadden gemaakt om nooit te gaan werken en van uitkeringen te leven.En daarnaast zwart bijbeunen.

En die mochten ineens andere mensen de les lezen.

En iemand die dat een mooie baan leek, die mocht dat werk niet gaan doen want die was nog niet of niet lang genoeg werkeloos.

@Linden , toen ze de eerste boa's bedachten, was dat om langdurige werkelozen aan een baan te helpen.mensen die er hun beroep van hadden gemaakt om nooit te gaan werken en van uitkeringen te leven.En daarnaast zwart bijbeunen.En die mochten ineens andere mensen de les lezen.En iemand die dat een mooie baan leek, die mocht dat werk niet gaan doen want die was nog niet of niet lang genoeg werkeloos.

25-10-2021 14:47:21 Emmo

@Linden :



Ik weet niet of dat wel een goed idee is. @Buick : En nu willen deze personen ook nog bewapening hebben, wapenstok en zo.Ik weet niet of dat wel een goed idee is.

25-10-2021 14:51:30 Sjaak

@Buick : Wij hadden in de jaren '80 stadswachten. Dat waren werklozen, die met behoud van uitkering mensen op hun gedrag moesten aanspreken. Ik vond dat meestal losers van het slapste soort. Tegenwoordig hebben we de dienst Handhaving, die dragen uniformen met soldatenkistjes en hebben handboeien aan hun koppel. Ze mogen boetes uitschrijven en aanhoudingen doen.

25-10-2021 14:55:11 Buick

@Sjaak , ze zijn nu proffesioneler, maar hun gedrag is nog steeds als in de jaren 80.

25-10-2021 15:59:10 Tiepmiep

@Emmo :

@Linden :



Ik weet niet of dat wel een goed idee is. Quote @Buick : En nu willen deze personen ook nog bewapening hebben, wapenstok en zo.Ik weet niet of dat wel een goed idee is.



Een echte politie agent heeft toch al gauw 4 jaar politieschool achter de rug en wordt ook psychologisch onderzocht.



Een BOA krijgt een "opleiding" van 1 dag per week gedurende 10 weken.



Hoezo zou je die gaan bewapenen? Een echte politie agent heeft toch al gauw 4 jaar politieschool achter de rug en wordt ook psychologisch onderzocht.Een BOA krijgt een "opleiding" van 1 dag per week gedurende 10 weken.Hoezo zou je die gaan bewapenen?

25-10-2021 17:30:17 Mamsie

@Emmo :

En nu willen deze personen ook nog bewapening hebben, wapenstok en zo.



Ik weet niet of dat wel een goed idee is. QuoteEn nu willen deze personen ook nog bewapening hebben, wapenstok en zo.Ik weet niet of dat wel een goed idee is.



Ik zou zulke lieden nog geen proppenschieter toevertrouwen! 😬 Ik zou zulke lieden nog geen proppenschieter toevertrouwen! 😬

