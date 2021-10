Artsen verwijderen telefoon uit maag man nadat hij die zes maanden geleden inslikte

Een man in Egypte klaagde over extreme buikpijn na het inslikken van een mobiele telefoon.Hij slikte het voorwerp zes maanden geleden in, maar vertelde dat hij zich enorm schaamde en geen medische hulp zocht.Naar eigen zeggen hoopte hij dat de telefoon via zijn ontlasting zijn uitweg kon vinden.De Egyptenaar vond de pijn echter steeds erger worden en toen troffen artsen de telefoon in zijn maag aan.Het ‘slachtoffer’ moest met spoed worden geopereerd ter voorkoming van een mogelijk levensbedreigende situatie, schrijft Gulf Today.Het is niet duidelijk waarom en hoe het mogelijk is dat de man het voorwerp inslikte, maar verwacht wordt dat hij volledig zal herstellen.