The Queen (95) hekelt ageism: Geef die prijs voor oude mensen maar aan iemand anders

Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk, tevens Chef van het Gemenebest waar de zon nooit ondergaat, werd dit jaar benaderd door The Oldie, een gerenommeerd Brits tijdschrift voor ouden van dagen. Of ze bereid zou zijn The Oldie Of the Year Award (TOOTY) in ontvangst te nemen. Nou nee dus.



"Ik voldoe niet aan de criteria", liet de 95-jarige vorstin middels een brief weten.



'You are as old as you feel' - HM the Queen salutes the Oldies of the Year -

24-10-2021 21:12:38 Mamsie

Schitterend mens vind ik haar. Heeft niet alleen het eeuwige leven maar ook de energie die daarbij hoort. 👍

24-10-2021 21:36:59 botte bijl

zo is het. de duvel is oud

