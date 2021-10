Telefoondief heeft niet door dat hij zichzelf livestreamt

Criminelen hebben het de autoriteiten zelden zo makkelijk gemaakt als een Egyptische telefoondief deed. De man stal de smartphone van een journalist, maar had ruim een half uur lang niet door dat hij aan het livestreamen was – en dat zijn gezicht daarbij meerdere keren heel duidelijk in beeld kwam.Journalist Mahmoud Ragheb van nieuwssite Youm7 was op Facebook voor ruim 20.000 volgers verslag aan het doen van de gevolgen van een zware aardbeving, toen zijn smartphone uit zijn handen werd gegrist door een motorrijder.Op de beelden is te zien dat de telefoon even flink schokt, en in het half uur daarna is het gezicht van de nietsvermoedende dief meerdere keren overduidelijk te zien.Hij kijkt nog wel achterom om te zien of hij niet wordt achtervolgd, maar heeft geen idee van de vele volgers die hij via de telefoon heeft. Tot groot vermaak van de kijkers.De man wordt onder meer smalend 'de coolste dief van Egypte' genoemd. Een ander schrijft volgens de BBC te hebben 'kromgelegen van het lachen', omdat de man er wel aan dacht om achter zich te kijken, maar niet doorhad dat 'de hele wereld hem zag'. In minder dan twee dagen tijd hebben ruim 6,6 miljoen mensen de beelden gezien.Ook de politie was blij met de onwetendheid van de dief: die kon hem niet veel later arresteren. De dader, wiens naam niet bekend is gemaakt, zou werkloos zijn en de telefoon hebben verkocht aan een handelaar.