Een nier van een genetisch gemanipuleerd varken is door chirurgen in New York met succes in een menselijke patiënt geplaatst. Op het eerste oog functioneerde de getransplanteerde nier normaal.



De patiënt bij wie de nier werd ingebracht, was hersendood en had nierfunctiestoornissen, meldt Reuters. De familie van de vrouw stemde in met de transplantatie, voordat ze van de beademing af zou worden gehaald.



De varkensnier werd drie dagen lang aan de bloedvaten van de vrouw vastgemaakt en buiten haar lichaam gehouden (zoals te zien op de foto) zodat de onderzoekers er toegang toe hadden.



Op het eerste oog functioneerde het orgaan 'vrij normaal', aldus transplantatiechirurg Robert Montgomery die de studie leidde. De nier maakte een verwachte hoeveelheid urine aan en er was geen sprake van vroege afstoting.



'Dit is een big deal'

De patiënt werd 54 uur gevolgd. De langetermijngevolgen van de transplantatie zijn dan ook nog onbekend.



Toch is het een mijlpaal, zegt bijvoorbeeld Dorry Segev, hoogleraar transplantatiekunde aan de Johns Hopkins School of Medicine tegen de New York Times. "We moeten meer weten over de levensduur van het orgaan. Maar toch is dit een enorme doorbraak. Een big deal."



De betrokken medici en wetenschappers verwachten dat de succesvolle transplantatie in de toekomst tot een enorme voorraad van varkens afkomstige donororganen zou kunnen leiden. Dat zouden behalve nieren ook harten, levers en andere organen kunnen zijn.



De tijdens de transplantatie opgedane bevindingen zijn nog niet door vakgenoten beoordeeld of gepubliceerd in een medisch tijdschrift.

24-10-2021 16:30:32 Emmo

Toch maar wat minder vaak varkensniertjes op het menu. Misschien zijn ze ergens anders nodig.

