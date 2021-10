Vrouw doet bekende Dirty Dancing-move, maar smakt zonder kleren tegen de grond

Een Britse vrouw viel op de grond toen ze met een vriend de beroemde liftscène uit ‘Dirty Dancing’ probeerde na te doen. Maar het meest opmerkelijke was dat ze plots in lingerie op de grond lag.Olivia Morrison ging afgelopen zaterdag met vrienden een avondje uit. Toen ze even buiten stond, besloot ze om de bekendste scène uit ‘Dirty Dancing’ na te bootsen met een vriend.Ze werd door de man in de lucht gehouden, maar dan viel ze pardoes op de grond. De man probeerde haar tijdens de val vast te klemmen, maar had uiteindelijk enkel haar kleedje nog in zijn handen.Gelukkige bezeerde Olivia zich niet. «Ik klapte en lachte stilletjes. Daarna stond ik recht en deed ik alsof er niets gebeurd was», vertelt ze aan Daily Star.Olivia deelde de video op Instagram, waar die inmiddels al meer dan 43.000 keer bekeken werd. «Dit is gewoonweg te grappig», «Een man die een vrouw omhoog kan houden en uitkleden tegelijkertijd. Daar kan je mee uitpakken», en «Ik heb tranen van het lachen», klinkt het onder meer in de reacties.