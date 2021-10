Van de makers van de antischeetonderbroek: deze dekbedovertrek filtert je scheten van onder de lakens

Durf jij er al eens eentje lossen wanneer je met je geliefde onder de lakens ligt? Sinds kort hoeft dat niet meer voor een onmiddellijke relatiebreuk te zorgen, want het Britse bedrijf Shreddies – de makers van de antischeetonderbroek – brengt nu ook een dekbedovertrek die je scheten filtert op de markt.



Voor de schetenvrije dekbedovertrek gebruikt Shreddies dezelfde technologie als voor hun prijzenwinnende antischetenonderbroek. In de overtrek zit een koolstoofpaneel dat je stinkbommen filtert vóór de rotte eierlucht de neus van je bedpartner bereikt, zo belooft het product. «De poreuze koolstof werkt absorberend, trekt de windgeur aan en houdt die vast. Met een wasmachine beurt wordt de koolstof weer geactiveerd», aldus een woordvoerder van het bedrijf.



Volgens Shreddies laat de gemiddelde mens zo’n 14 tot 20 scheten per dag, maar vaak wordt een groot deel daarvan gelost wanneer je in bed ligt. Dit komt omdat het gas in je darmen zich dan ophoopt in de dikke darm, waar het vervolgens met een luide knal uitkomt. Overdag los je eerder kleinere en stillere scheetjes. Het bedrijf benadrukt dat ze van klanten hebben vernomen dat nachtelijke winderigheid de sfeer in menig relatie al heeft verpest. Een ideetje voor onder de kerstboom?

